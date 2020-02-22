Так устала, но я счастлива: Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Дубаи

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Дубае проходит очередной теннисный турнир серии WTA. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в финал соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В поединке за финал соревнований, казахстанка уверено обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счетом 7:6, 7:6. В финале ей предстоит поединок со второй ракеткой мира, соперницей из Румынии Симоной Халеп.

По окончанию матча Рыбакина прокомментировала выход в финал пресс-службе WTA.

«Так устала, но я счастлива! Первый сет был нелегким, потому что она очень хорошо играет. У неё очень хорошие резанные удары. У нее плоские удары, не такие, как у Плишковой, например. Это совершенно другой стиль игры. Против нее было нелегко играть, но я старалась отработать каждое очко. Во втором сете я проигрывала — 0:3, но знала, что будет легче выиграть этот сет, чем сыграть третий. Очень хотела победить во втором сете. Подача помогла мне сегодня».