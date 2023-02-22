Таинственный шар обнаружили на побережье Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – На побережье Японии выбросило таинственный металлический шар диаметром около 1,5 метра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Полиция и жители японского прибрежного города в префектуре Сидзуока были сбиты с толку большим железным шаром, выброшенным на местный пляж. Местные власти теряются в догадках, так как понятия не имеют, что это такое.

По сообщениям местных СМИ, металлическую сферу диаметром около 1,5 метра выбросило на пляж Эншу в городе Хамамацу на тихоокеанском побережье страны.

Опасения, что это могла быть мина, развеялись после того, как эксперты использовали рентгеновские технологии для исследования внутренней части объекта и обнаружили, что он полый.

Также нет никаких указаний на то, что таинственный предмет может иметь отношение к шпионским проискам КНДР или Китая.

Полиция начала осматривать сферу оранжево-коричневого цвета, покрытую темными пятнами ржавчины после того, как местная женщина заметила ее лежащей на песке всего в нескольких метрах от берега, сообщает Asahi TV.

Территория вокруг загадочной находки была оцеплена до приезда специалистов по взрывчатым веществам. Фотографии сферы были отправлены в министерство обороны Японии, а также береговую охрану для дальнейшего изучения.

Один местный житель, регулярно бегающий по пляжу, заявил общественной телекомпании NHK, что шар лежит на побережье уже месяц. «Я пытался толкнуть его, но он не поддавался», - сказал мужчина.

Пользователи соцсетей уже выдвигают многочисленные гипотезы о том, что это может быть НЛО, шар-шпион или же причальный буй, который просто оторвался и уплыл.

Кадр из видео/theguardian.com