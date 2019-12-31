Таинственная «пневмония» обрушилась на китайский Ухань, 27 человек госпитализированы

УХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Органы здравоохранения изучают около 30 случаев пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на South China Morning Post.

Государственное телевидение сообщило, что группа экспертов из Национальной комиссии здравоохранения прибыла в Ухань, чтобы провести расследование природы заболевания, в то время как People's Daily, цитируя источники в местной больнице, отмечают, что точная причина остается неясной и преждевременно делать какие-либо предположения.

Средства массовой информации узнали о вспышке после того, как в понедельник вечером в социальных сетях было распространено уведомление городского управления здравоохранения. В уведомлении было дано указание больницам сообщать о новых случаях заболевания. В социальных сетях появились сравнения со вспышкой атипичной пневмонии, острого респираторного заболевания, унесшего жизни сотен людей в Китае в начале 2000-х годов.

С начала декабря в городские больницы поступило 27 пациентов (большинство из них являются владельцами палаток на рынке морепродуктов Хуанань) с вирусной пневмонией неизвестного происхождения. Врачи еще не выяснили, какой вирус вызвал вспышку заболевания, сообщила газета People's Daily во вторник со ссылкой на власти провинции Хубэй.

Во вторник департамент здравоохранения города Ухань заявил, что семеро пациентов находятся в тяжелом состоянии. Два человека почти выздоровели и собирались покинуть больницу, согласно People's Daily. Заболевшие находились на карантине на время изучения вируса и программы дезинфекции.

В отделении сказали, что остальные пациенты были в стабильном состоянии. Они также отметили, что первоначальные исследования, которые включали в себя клинический диагноз и первоначальные лабораторные анализы, показали, что все 27 случаев - это вирусная пневмония, и до сих пор не было случаев передачи от человека к человеку, и ни один человек из медицинского персонала не заразился. Проводились также другие патологические тесты и исследования причины инфекции.

Некоторые источники в больницах города сообщили, что более вероятным является тот факт, что причиной настоящих случаев стал другой вирус, а не атипичная пневмония, в результате которой согласно отчету заразились более 5300 человек и погибло 349 человек по всей стране в Китае в период с конца 2002 года до середины 2003 года.

Органы здравоохранения ставят пневмонию неизвестной причины, если у пациента температура тела выше 38 градусов по Цельсию, при осмотре он имеет признаки пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома, если у него нормальный или пониженный уровень лейкоцитов или отмечается снижение абсолютного количества лимфоцитов, без улучшения после трех-пяти дней антибактериального лечения.



