Таиланд вводит временный безвизовый режим для граждан Казахстана

В целях укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма Правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Таким образом казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы. Действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.