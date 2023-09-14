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    15:44, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Таиланд вводит временный безвизовый режим для граждан Казахстана

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    В целях укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма Правительство Королевства Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Таким образом казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы. Действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.


    Теги:
    Туризм МИД РК
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