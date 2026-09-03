Таиланд отменяет безвизовый режим для граждан Узбекистана

С 15 сентября 2026 года гражданам Узбекистана для поездок в Таиланд потребуется предварительно оформить въездную визу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральное консульство республики Узбекистан в городе Бангкок.

С 15 сентября 2026 года для граждан Узбекистана отменяется безвизовый режим въезда в Таиланд.

В соответствии с решением Правительства Королевства Таиланд гражданам Узбекистана, планирующим посетить страну, необходимо будет заранее оформить въездную визу.

Для этого потребуется заполнить электронную визовую анкету на официальном портале электронной визы Королевства Таиланд.

После заполнения анкеты необходимо произвести оплату в Посольстве Королевства Таиланд в Российской Федерации, посетив дипломатическую миссию в Москве.

Таким образом, начиная с 15 сентября граждане Узбекистана не смогут въезжать в Таиланд в рамках действовавшего ранее безвизового режима.

Ранее МИД Казахстана предупредил о рисках «визарана» в Малайзии.