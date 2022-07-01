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Таиланд отменил систему Thailand Pass и обязательные медстраховки
1 Июля 2022 15:11

Таиланд отменил систему Thailand Pass и обязательные медстраховки

БАНГКОК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Власти Таиланда с пятницы упразднили для всех путешественников систему Thailand Pass, в которую загружалась необходимая для въезда в королевство информация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, требование медицинской страховки с покрытием в размере $10 тыс. для лечения коронавируса больше не является обязательным. Между тем, местные власти настоятельно рекомендуют иметь при себе страховой полис.

Несмотря на ликвидацию Thailand Pass, путешественникам по-прежнему необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или результаты теста об отсутствии коронавируса. Это могут быть отрицательный результат антиген-теста из медицинского учреждения или ПЦР-теста, сделанные за 72 часа до вылета в королевство.

Невакцинированные и частично привитые люди, которые не смогут предъявить отрицательный тест по прибытии, должны будут пройти его на месте.


Фото: thaiembassy.com
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