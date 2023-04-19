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Таиланд отложил введение туристического сбора на сентябрь

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Апреля 2023, 21:11
Таиланд отложил введение туристического сбора на сентябрь Фото: eprimefeed.com

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан заявил, что введение сбора с прибывающих авиатранспортом иностранных туристов необходимо отложить до сентября, поскольку авиакомпании не могут применять избирательный подход к иностранцам, тайцам и экспатриантам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду газета Bangkok Post, вместе с тем туристические операторы призывают к более четким правилам в отношении сбора, так как авиакомпании настаивают на одинаковом отношении ко всем пассажирам. В феврале кабинет министров одобрил введение с 1 июня сбора с иностранных туристов, который будет варьироваться от 150 до 300 батов ($4-9).

В Ассоциации туроператоров Пхукета считают, что если введение сбора для авиапассажиров откладывается до сентября, то оно также должно быть перенесено для путешественников, прибывающих через наземные и морские границы. Между тем специалисты отрасли обратили внимание на то, что сбор в размере 150 батов за въезд по суше может повлиять на количество трансграничных посетителей, таких как малайзийские туристы, прибывающих в провинцию Сонгкхла каждый месяц на выходные. Эксперты уверены, что правительство должно принять во внимание различные обстоятельства и скорректировать меры, чтобы адаптировать сбор под короткие поездки на определенный период.

В мае 2019 года власти Таиланда заявляли о планах введения туристического сбора для восстановления природных мест, а позже для развития турнаправлений и поддержки пострадавших в происшествиях путешественников. Однако в сентябре было принято решение отложить эти планы, поскольку в тот момент сбор мог нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В феврале 2020 года Минтуризма вернулось к идее введения налога на фоне массового снижения турпотока из-за пандемии коронавируса, однако сроки вступления инициативы в силу не называли до мая 2021 года, когда сбор решили ввести с января 2022 года. Тогда это решение так и не было реализовано. О планах ввести сбор с июня 2023 года власти сообщили в минувшем январе.


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