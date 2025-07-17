Таиланд отложил введение нового туристического сбора

Таиланд объявил о переносе сроков реализации давно запланированного сбора с иностранных туристов. Изначально его планировалось начать взимать в 2025 году.

Однако ассистент министра туризма и спорта Чакрапол Тансутитхам заявил, что министр Соравонг Тхиентхонг счёл нынешний момент неподходящим из-за сохраняющейся внешней нестабильности.

- Нам нужно дождаться оценки международного туристического спроса в предстоящий высокий сезон в четвёртом квартале этого года, — пояснил Чакрапол, добавив, что министерству требуется больше времени для изучения деталей и определения структуры сбора в зависимости от способа въезда — по суше, морю, или воздуху.

Сбор составит 300 бат (примерно 4900 тенге) для прибывающих воздушным транспортом и 150 бат (примерно 2450 тенге) — для пересекающих границу по суше или морю. Полученные средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и обеспечение страхового покрытия для иностранных гостей.

Ранее сообщалось, что с 1 мая 2025 года все иностранные путешественники должны будут заполнять Thailand Digital Arrival Card (TDAC-Цифровую карту прибытия в Таиланд) в течение 72 часов до въезда в страну.