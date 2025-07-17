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    18:30, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Таиланд отложил введение нового туристического сбора

    Министерство туризма и спорта Таиланда откладывает введение туристического сбора. Ожидается, что его введут во втором или третьем квартале 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Nation

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    Фото: pixabay

    Таиланд объявил о переносе сроков реализации давно запланированного сбора с иностранных туристов. Изначально его планировалось начать взимать в 2025 году.

    Однако ассистент министра туризма и спорта Чакрапол Тансутитхам заявил, что министр Соравонг Тхиентхонг счёл нынешний момент неподходящим из-за сохраняющейся внешней нестабильности.

    - Нам нужно дождаться оценки международного туристического спроса в предстоящий высокий сезон в четвёртом квартале этого года, — пояснил Чакрапол, добавив, что министерству требуется больше времени для изучения деталей и определения структуры сбора в зависимости от способа въезда — по суше, морю, или воздуху.

    Сбор составит 300 бат (примерно 4900 тенге) для прибывающих воздушным транспортом и 150 бат (примерно 2450 тенге) — для пересекающих границу по суше или морю. Полученные средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и обеспечение страхового покрытия для иностранных гостей.

    Ранее сообщалось, что с 1 мая 2025 года все иностранные путешественники должны будут заполнять Thailand Digital Arrival Card (TDAC-Цифровую карту прибытия в Таиланд) в течение 72 часов до въезда в страну.

    Теги:
    Туризм Таиланд Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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