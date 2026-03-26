Таиланд может потерять до трех миллионов туристов на фоне роста цен на топливо

Министерство туризма и спорта Таиланда планировало привлечь 35 миллионов иностранных туристов в этом году. Однако продолжающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на авиабилеты заставляют экспертов прогнозировать сокращение числа посетителей до трех миллионов в этом году, что составляет около 10% от общего числа туристов прошлого года.

По данным ведомства, с ростом цен на топливо путешествие стало дороже и менее доступным. Ожидается, что более высокие транспортные расходы повлияют на туристов во всем мире, сделав Таиланд менее привлекательным местом отдыха как для путешественников на короткие, так и на дальние расстояния.

Даже при самом благоприятном сценарии, когда глобальные конфликты скоро утихнут, министерство прогнозирует снижение туристического потока как минимум на один-два миллиона посетителей. В настоящее время основная часть туристов в Таиланде прибывает из соседних азиатских стран, но восстановление после пандемии в Европе и других странах, ориентированных на дальние поездки, происходит медленно. Это создает дополнительные трудности для туристического сектора, которому сложно полностью восстановиться.

В ответ на эти вызовы Таиланд активно ищет способы диверсификации своих туристических предложений. Правительство продвигает медицинский туризм, и всемирно известные больницы, такие как Bangkok Hospital и Bumrungrad Hospital, подчеркивают свои передовые методы лечения, чтобы привлечь путешественников, заботящихся о своем здоровье.

Для дальнейшего стимулирования туристического сектора правительство рассматривает ряд внутренних мер поддержки. К ним относятся налоговые льготы на расходы, связанные с туризмом, финансовая помощь отелям, испытывающим трудности с низкой заполняемостью, и нормирование топлива для туристических автобусов, что поможет снизить затраты для местных операторов. Правительство также изучает возможность предоставления льгот отдыхающим внутри страны, надеясь стимулировать внутренний туризм.

На туризм приходится приблизительно 12% ВВП Таиланда, а это значит, что любое значительное сокращение числа туристов оказывает прямое и существенное влияние на национальную экономику.

После начала военных действий США и Израиля Иран перекрыл судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Транзит топлива из Персидского залива обеспечивает около 50% импорта топлива в Таиланд.

25 марта таиландский Комитет по управлению Фондом нефтяного топлива принял решение сократить субсидии на бензин и дизель, что привело к повышению розничных цен на все виды топлива на 12-20%.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменил визовые штрафы и назначил иностранцам выплаты до $55 в день.