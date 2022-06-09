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Таиланд декриминализирует марихуану
9 Июня 2022 14:49

Таиланд декриминализирует марихуану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Таиланд стал первой страной в Азии, которая декриминализировала марихуану, но туристов ждет разочарование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Breitbart News.

Правительство заявило, что продвигает каннабис только для медицинского использования и предупреждает, что курение марихуаны в общественных местах несет наказание в виде 3 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 25 тыс. тайских батов ($780).

Превышение 0,2% тетрагидроканнабинола в наркотическом веществе остается незаконным. Данная концентрация содержится в разновидности конопли, выращиваемого для получения волокон, используемых в промышленных целях.

Таиланд хочет произвести фурор на рынке медицинской марихуаны и в развитии индустрии медицинского туризма, а тропический климат идеально подходит для выращивания каннабиса. Экономические выгоды лежат в основе реформ в области марихуаны, которые, по прогнозам, увеличат национальный доход государства и предоставят средства к существованию мелких фермеров.


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