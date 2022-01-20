+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина

20 Января 2022 14:47
Поделиться:
Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в королевство не проходить карантин. Как сообщила в четверг на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, теперь Test & Go распространяется на прибывающих из любых стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Нефть Brent торгуется по цене выше $88 за баррель
Коронавирус в мире: Британия смягчает запреты, ВОЗ призывает не расслабляться, в Европе рекордный всплеск заболеваемости Фейк: В начале пандемии COVID-19 не лечили намеренно, чтобы вакцинировать людей Даурен Абаев посетил АО «НК Kazakh Tourism»

«Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года, - подчеркнула она. - Путешественники из всех стран (и территорий), а не только из 63 ранее обозначенных могут подавать заявления по этой схеме». «Потребуется сдать два ПЦР-теста – по прибытии и на пятый день нахождения в стране», - сказала Марати Налита Андамо, напомнив о необходимости иметь отрицательный тест при посадке на самолет.

По ее словам, путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста. «Это могут быть разные отели», - уточнила она. Вместе с тем Марати Налита Андамо сказала, что с 1 февраля схема «песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, распространится на новые районы.

«Добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури», - отметила представитель МИД.

«Было объявлено, что регистрация в программе Test and Go стартует с 1 февраля, - констатировал в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - В то же время было заявлено о том, что программа «песочница» распространяется на новые территории».

«На сегодняшний день не совсем понятно, если программа Test & Go станет доступна путешественникам со всего мира, то каким образом это будет соотноситься с текущими правилами «песочницы». Необходимо дождаться официальных разъяснений и не делать каких-либо поспешных выводов», - считает специалист.

Данная инициатива была принята Центром по борьбе с коронавирусом в Таиланде, однако для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 8,1 тыс заразившихся и 19 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,35 млн, вылечились более 2,24 млн человек, умерли 21,9 тыс пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 47,8 млн человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туризм   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Нефть Brent торгуется по цене выше $88 за баррель
Коронавирус в мире: Британия смягчает запреты, ВОЗ призывает не расслабляться, в Европе рекордный всплеск заболеваемости
Фейк: В начале пандемии COVID-19 не лечили намеренно, чтобы вакцинировать людей
Даурен Абаев посетил АО «НК Kazakh Tourism»
Популярное
1 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
2 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Читайте также
Даурен Абаев посетил АО «НК Kazakh Tourism»
ВОЗ обеспокоена: Омикрон заражает сотни тысяч в день
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив