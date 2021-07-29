+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам

29 Июля 2021 18:38
Поделиться:
Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз, выступившая на Олимпиаде в Токио в весовой категории свыше 67 килограммов, обратилась к болельщикам, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля
Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля В каких видах спорта Казахстан еще рассчитывает на олимпийские медали В Японии суточный прирост СOVID-19 впервые превысил 10 000 случаев

Напомним, Жансель Дениз выбыла со второго круга соревнований, уступив британке Бьянке Уолкден.
«Если честно, то мне сложно описать словами свое состояние: снаружи тихий океан, а внутри буря... Это вторая Олимпиада, и снова без медали…

У каждого спортсмена есть мечта встать на олимпийский пьедестал. Это то, что заставляет двигаться нас дальше!

Несмотря на тернистый путь к мечте, ты согласен бороться со всеми сложностями: падаешь и снова встаёшь. Ползешь, но не останавливаешься. Ты не знаешь, что будет дальше, но выкладываешься на все 100 процентов, отдаешь всего себя тренировочному процессу.

Работа над собой днем и ночью. Конечно же, ты не ожидаешь поражения в конце пути, потому что идешь с открытым сердцем, преодолевая преграды.

У меня не получилось оправдать ваши надежды. Но я хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что болели и переживали за меня. Я чувствовала вашу любовь и поддержку, и это бесценно. И я желаю удачи всем кто продолжает выступать в Токио!

Давайте также будем болеть и поддерживать нашу команду. Алга, Казахстан!», - написала Жансель Дениз на своей странице в Instagram .



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 30 июля
Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля
В каких видах спорта Казахстан еще рассчитывает на олимпийские медали
В Японии суточный прирост СOVID-19 впервые превысил 10 000 случаев
Популярное
1 Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос
2 Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО
3 Карагандинский школьник стал призёром Международной математической олимпиады
4 Напавший на официанта в алматинском кафе мужчина извинился перед потерпевшим
5 Когда закончат ремонт трассы до Алаколя
Читайте также
Ермахан Ибраимов прокомментировал поражение Василия Левита на Олимпиаде
Завершит ли Василий Левит спортивную карьеру после поражения на Олимпиаде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив