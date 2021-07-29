Таеквондистка Жансель Дениз обратилась к болельщикам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз, выступившая на Олимпиаде в Токио в весовой категории свыше 67 килограммов, обратилась к болельщикам, передает МИА «Казинформ».
Напомним, Жансель Дениз выбыла со второго круга соревнований, уступив британке Бьянке Уолкден.
«Если честно, то мне сложно описать словами свое состояние: снаружи тихий океан, а внутри буря... Это вторая Олимпиада, и снова без медали…
У каждого спортсмена есть мечта встать на олимпийский пьедестал. Это то, что заставляет двигаться нас дальше!
Несмотря на тернистый путь к мечте, ты согласен бороться со всеми сложностями: падаешь и снова встаёшь. Ползешь, но не останавливаешься. Ты не знаешь, что будет дальше, но выкладываешься на все 100 процентов, отдаешь всего себя тренировочному процессу.
Работа над собой днем и ночью. Конечно же, ты не ожидаешь поражения в конце пути, потому что идешь с открытым сердцем, преодолевая преграды.
У меня не получилось оправдать ваши надежды. Но я хочу сказать спасибо. Спасибо за то, что болели и переживали за меня. Я чувствовала вашу любовь и поддержку, и это бесценно. И я желаю удачи всем кто продолжает выступать в Токио!
Давайте также будем болеть и поддерживать нашу команду. Алга, Казахстан!», - написала Жансель Дениз на своей странице в Instagram .
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