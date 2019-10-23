Новости
Таеквондист Руслан Жапаров стал победителем Всемирных военных игр
23 Октября 2019 22:28
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Руслан Жапаров одержал победу на Всемирных военных играх, которые проходят в Ухане (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеАсель Абубакир завоевала «бронзу» ЧМ среди кадетов по таеквондо Казахстан завоевал вторую медаль на ЧМ по таеквондо среди кадетов Айдана Сундетбай завоевала «бронзу» на ЧМ по таэквондо среди кадетов
Спортсмен успешно выступил в категории свыше 87 килограммов. Жапаров не допустил ни одной ошибки, выиграв все свое поединки. В финале он встретился с россиянином Владиславом Лариным. Их противостояние завершилось со счетом 10:8 в пользу нашего спортсмена.
На третью ступень пьедестала поднялись китаец Ян Тянь и Мин Кван Чо из Южной Кореи.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала теннисного турнира ATP
- Кто из борцов представит Казахстан на ЧМ-2019 (U23) в Будапеште
- Гульнур Ыбрай стала третьей на ЧА по тяжелой атлетике
- Динара Садуакасова установила новый рекорд в казахстанских шахматах
- «Астана» vs «Manchester United» - какой счет будет в игре?
- Стал известен соперник Жанибека Алимханулы на защиту титула WBC
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047