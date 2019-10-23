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Таеквондист Руслан Жапаров стал победителем Всемирных военных игр

23 Октября 2019 22:28
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Таеквондист Руслан Жапаров стал победителем Всемирных военных игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Руслан Жапаров одержал победу на Всемирных военных играх, которые проходят в Ухане (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Спортсмен успешно выступил в категории свыше 87 килограммов. Жапаров не допустил ни одной ошибки, выиграв все свое поединки. В финале он встретился с россиянином Владиславом Лариным. Их противостояние завершилось со счетом 10:8 в пользу нашего спортсмена.

На третью ступень пьедестала поднялись китаец Ян Тянь и Мин Кван Чо из Южной Кореи.

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Ключевые слова: Спорт,
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