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    13:59, 08 Март 2021 | GMT +6

    Таэквондист Руслан Жапаров стал бронзовым призером турнира в Болгарии

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Таэквондист Руслан Жапаров завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях «Sofia Open G1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Руслан Жапаров представлял Казахстан в весовой категории свыше 87 кг. В полуфинальном поединке Жаппарову предстоял бой с представителем Испании, который завершился со счетом 14:5 в пользу испанца. Таким образом казахстанец завоевал «бронзу» соревнований.


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