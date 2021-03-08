Таэквондист Руслан Жапаров стал бронзовым призером турнира в Болгарии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Таэквондист Руслан Жапаров завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях «Sofia Open G1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Руслан Жапаров представлял Казахстан в весовой категории свыше 87 кг. В полуфинальном поединке Жаппарову предстоял бой с представителем Испании, который завершился со счетом 14:5 в пользу испанца. Таким образом казахстанец завоевал «бронзу» соревнований.