Таеквондист посвятил медаль турнира в Южной Корее Денису Тену
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Руслан Жапаров выиграл бронзовую медаль международного открытого турнира класса G-2 «Korea Open 2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию таеквондо (WT) РК.
Турнир проходил в городе Джеджу в Южной Корее.
В весовой категории свыше 87 кг Руслан Жапаров одержал две победы в своей «сетке» над корейскими таеквондистами. В полуфинале спортсмену не удалось одержать верх еще над одним представителем хозяев турнира. Таким образом, он удостоился бронзовой медали престижного международного турнира.
На церемонию награждения спортсмен вышел в футболке с именем погибшего фигуриста Дениса Тена.
«Это невосполнимая утрата для всего Казахстана, осознание которой до сих пор не укладывается в наших сердцах. Здесь в Корее многие знают о случившемся. Все скорбят вместе с семьей и близкими Дениса», - прокомментировал Руслан Жапаров.
Бронзовый призер олимпийских игр Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов.
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