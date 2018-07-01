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Таеквондист посвятил медаль турнира в Южной Корее Денису Тену

23 Июля 2018 16:13 281
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Таеквондист посвятил медаль турнира в Южной Корее Денису Тену

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский таеквондист Руслан Жапаров выиграл бронзовую медаль международного открытого турнира класса G-2 «Korea Open 2018», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию таеквондо (WT) РК. 

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Турнир проходил в городе Джеджу в Южной Корее.

В весовой категории свыше 87 кг Руслан Жапаров одержал две победы в своей «сетке» над корейскими таеквондистами. В полуфинале спортсмену не удалось одержать верх еще над одним представителем хозяев турнира. Таким образом, он удостоился бронзовой медали престижного международного турнира.

На церемонию награждения спортсмен вышел в футболке с именем погибшего фигуриста Дениса Тена.

«Это невосполнимая утрата для всего Казахстана, осознание которой до сих пор не укладывается в наших сердцах. Здесь в Корее многие знают о случившемся. Все скорбят вместе с семьей и близкими Дениса», - прокомментировал Руслан Жапаров.

Бронзовый призер олимпийских игр Денис Тен скончался 19 июля в больнице от ножевых ранений после нападения автоворов. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Корея, Денис Тен,
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Автор:

Анеля Касымова

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