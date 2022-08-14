14 Августа 2022 13:06

Таеквондист из РК Бауыржан Хасенов стал бронзовым призером Игр исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский таеквондист Бауыржан Хасенов стал призером Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг.

Это третья награда нашей команды, завоеванная в Турции. Ранее призерами стали Жасурбек Клычов и Жансель Дениз.











