Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Таеквондист из РК Бауыржан Хасенов стал бронзовым призером Игр исламской солидарности
14 Августа 2022 13:06

Таеквондист из РК Бауыржан Хасенов стал бронзовым призером Игр исламской солидарности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский таеквондист Бауыржан Хасенов стал призером Игр исламской солидарности в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг.

Это третья награда нашей команды, завоеванная в Турции. Ранее призерами стали Жасурбек Клычов и Жансель Дениз.


Фото: olympic.kz




Новости по теме
Казахстан выиграл вторую медаль за день на чемпионате мира по борьбе
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Читайте также
Казахстан выиграл вторую медаль за день на чемпионате мира по борьбе
Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в США
Свыше 8 тыс. детей бесплатно посещают секции и кружки в Алматы
Более 500 тыс. детей занимаются спортом по системе подушевого финансирования в РК
Спецзаседание Транспортного координационного комитета прошло в Стамбуле
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности
Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив