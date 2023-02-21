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Таджикистанец незаконно таксовал в Алматы

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Февраля 2023, 21:55
Таджикистанец незаконно таксовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Таджикистана незаконно таксовал в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках отработки «Мигрант» полицейскими Алматы проводятся мероприятия по выявлению иностранцев, занимающихся частным извозом.

«За минувшие сутки выявлен гражданин Таджикистана, который осуществлял незаконную деятельность посредством Яндекс.Такси. При этом, он не имел соответствующего разрешения на оказание пассажирских перевозок. За нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения фигурант привлечен к административной ответственности», – проинформировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

С 20 по 28 февраля на территории мегаполиса проводится республиканское ОПМ «Мигрант».


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