Таджикистан получит военно-техническую помощь от Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель министра обороны РК Руслан Шпекбаев, представляя документ на пленарном заседании палаты, целью Соглашения является оказание Правительством Республики Казахстан безвозмездной военно-технической помощи Правительству Республики Таджикистан в виде передачи военного имущества: патронов к стрелковому оружию, боеприпасов к зенитной и минометной артиллерии.

В заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности отмечено, что в соответствии со статьей 3 Соглашения Правительство Республики Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом с нашей территории до города Душанбе Республики Таджикистан.

В свою очередь таджикистанская Сторона берет на себя расходы и несет ответственность за оформление таможенных процедур в своей стране, а также обязуется не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

Ожидаемым результатом ратификации Соглашения станет дальнейшее развитие установившихся дружеских взаимоотношений и сотрудничества в военной области между нашими государствами.

Постоянные комитеты Сената замечаний и предложений по данному законопроекту не имеют.