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Таджикистан планирует открыть торговые дома в Казахстане

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
9 Августа 2023, 09:11
Таджикистан планирует открыть торговые дома в Казахстане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Таджикистан стремится расширить свои экспортные возможности в России, Турции, Казахстане и Саудовской Аравии через открытие торговых домов, в которых будут представлены образцы продукции от местных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Trend.

«В настоящее время мы активно работаем над созданием торговых домов Таджикистана в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Саудовской Аравии, Казахстане и Турции. Эта инициатива находится в процессе разработки», - заявил директор агентства по экспорту республики Бахриддин Сироджиддинзода.

Такие торговые дома будут предоставлять возможность ознакомиться с образцами продукции, производимой на таджикских предприятиях, а также получить контактные данные для связи с производителями и возможности для размещения заказов.


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