Таджикистан направил 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи в Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы главы Таджикистана, ситуацию, связанную с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана, Эмомали Рахмон обсудил 12 апреля в ходе телефонного разговора с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава Таджикистана выразил слова поддержки братскому народу Казахстана в связи с масштабными наводнениями. В этой связи правительству было дано поручение экстренно подготовить к отправке партию гуманитарной помощи в виде продуктов и товаров первой необходимости.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана сообщили, что из Душанбе и Худжанда в Казахстан направлены 61 вагон и 13 грузовых автомашин. Общий вес отправленной гуманитарной помощи составляет 3,5 тысячи тонн. Завтра груз будет передан казахской стороне в городе Сарыагаш.

Ранее сообщалось, что в начале апреля 300 тонн гуманитарной помощи казахстанскому народу направил Кыргызстан.