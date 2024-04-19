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    12:35, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Таджикистан направил 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи в Казахстан

    Гуманитарная помощь из Таджикистана в РК
    Фото: Telegram-канал SputnikTj

    Таджикистан направил 3,5 тысячи тонн гуманитарной помощи в Казахстан для борьбы с последствиями масштабных паводков, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы главы Таджикистана, ситуацию, связанную с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана, Эмомали Рахмон обсудил 12 апреля в ходе телефонного разговора с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Глава Таджикистана выразил слова поддержки братскому народу Казахстана в связи с масштабными наводнениями. В этой связи правительству было дано поручение экстренно подготовить к отправке партию гуманитарной помощи в виде продуктов и товаров первой необходимости.

    В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана сообщили, что из Душанбе и Худжанда в Казахстан направлены 61 вагон и 13 грузовых автомашин. Общий вес отправленной гуманитарной помощи составляет 3,5 тысячи тонн. Завтра груз будет передан казахской стороне в городе Сарыагаш.

    Ранее сообщалось, что в начале апреля 300 тонн гуманитарной помощи казахстанскому народу направил Кыргызстан.

    Теги:
    Гуманитарная помощь Таджикистан Паводки в Казахстане Центральная Азия Паводки
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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