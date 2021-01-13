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Таджикистан намерен впервые провести совещание министров государств-членов ШОС в 2021 году

Автор:  
Руслан Сулейменов
13 Января 2021, 11:11
Таджикистан намерен впервые провести совещание министров государств-членов ШОС в 2021 году

ПЕКИН. ШОС – Таджикистан в рамках своего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерен впервые провести Совещания министров промышленности и энергетики государств-членов ШОС. Об этом на брифинге в штаб-квартире организации в Пекине сообщил посол Таджикистана в Китае Зохир Озод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем, что назрела необходимость наращивания сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии. В этой связи, мы намерены впервые провести Совещания министров промышленности и энергетики государств-членов ШОС», - заявил он.

Таджикистан призвал к разработке механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. «Деловому совету и Межбанковскому объединению ШОС в сотрудничестве с международными финансовыми институтами необходимо разработать эффективные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также стимулированию притока инвестиций», - отметил он.

Дипломат также указал на необходимость «решения вопроса создания специализированного финансового института организации».

«По этому вопросу, мы надеемся на сближение позиций государств-членов», - добавил он.

Напомним, что в прошлом году Таджикистан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества от России. Период председательства РТ в ШОС в 2021 году совпадает с 20-летним юбилеем организации.

Юбилейный саммит ШОС запланирован на сентябрь 2021 года в Душанбе.

ШОС - постоянно действующая международная организация, созданная в июне 2001 года. Государствами-основателями ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.




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