Таджикистан может ограничить доступ детей до 16 лет к соцсетям

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил в течение трех месяцев изучить вопрос ограничения на доступ и использование социальных сетей детям младше 16 лет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Выступая в столичной школе № 105 по случаю Дня знаний, президент Таджикистана отметил, что в эпоху цифровизации и развития информационных технологий возникла необходимость правильно и систематически разъяснять населению, особенно молодежи и подросткам, культуру использования интернета, мобильных телефонов, искусственного интеллекта и особенно социальных сетей.

— Наблюдения показывают, что в последние годы неконтролируемое использование смартфонов и социальных сетей среди учащихся учреждений общего среднего образования вызывает серьезную обеспокоенность, — сказал Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана подчеркнул, что любая информация имеет возрастные ограничения и ряд развитых государств уже запретил использование телефонов учащимися в возрасте до 16 лет.

— Чрезмерное и неконтролируемое использование смартфонов и социальных сетей наносит серьезный вред их психическому здоровью, сну, речи, памяти, способности усваивать грамоту и знания, активности и физическому развитию. Вместо того чтобы читать книги, развивать свои навыки или заниматься спортом, учащиеся проводят много часов в виртуальном пространстве социальных сетей. Не следует забывать, что дети и подростки — это будущее нации, мы не можем оставаться равнодушными к вопросу их здоровья, то есть к будущему нации, — заявил Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана поручил Министерству образования и науки, Агентству инноваций и цифровых технологий, а также Комитету по начальному и среднему профессиональному образованию в течение трех месяцев всесторонне проанализировать данный вопрос и внести предложения.

— С учетом этих реалий необходимо найти пути укрепления информационного иммунитета подростков и молодежи перед современными угрозами и опасностями, а также повышения уровня их информационной культуры, — отметил Эмомали Рахмон.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют законодательно ограничить регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет.