Таджикистан и Узбекистан удвоят товарооборот к 2028 году
Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном к 2028 году будет доведён до двух миллиардов долларов США. Об этом заявил президент РТ Эмомали Рахмон на пресс-конференции по итогам таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне в Ташкенте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.
Глава Таджикистана обозначил ключевые направления дальнейшего развития стратегического партнёрства и союзнических отношений с Узбекистаном. Он отметил, что объем товарооборота между двумя странами приближается к 1 млрд долларов и вопросы ускоренного наращивания торгово-экономического сотрудничества остаются ключевым приоритетом.
— По итогам прошлого года рост товарооборота составил порядка 30%. Мы приветствуем ускоренное принятие программы по увеличению взаимного товарооборота до двух миллиардов долларов к 2030 году. Поддерживаем предложение по достижению этого показателя до 2028 года, — заявил Эмомали Рахмон.
С его слов, одним из ключевых итогов стало подписание нового пакета документов, направленного на углубление взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, энергетики, металлургии, транспорта, развития технологий и аграрного сектора. Особо отмечена важность соглашений в сфере здравоохранения, туризма и культуры.
— Сегодня на территории Республики Узбекистан функционирует более 400 предприятий с участием таджикского капитала. Это свидетельствует о высокой деловой активности наших предпринимателей. В то же время, в Таджикистане действует свыше 130 предприятий с участием узбекского капитала. Рассчитываем на дальнейшее расширение участия узбекских деловых кругов в реализации совместных проектов в Таджикистане, — отметил глава Таджикистана.