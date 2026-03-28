Таджикистан и Узбекистан удвоят товарооборот к 2028 году

Глава Таджикистана обозначил ключевые направления дальнейшего развития стратегического партнёрства и союзнических отношений с Узбекистаном. Он отметил, что объем товарооборота между двумя странами приближается к 1 млрд долларов и вопросы ускоренного наращивания торгово-экономического сотрудничества остаются ключевым приоритетом.

— По итогам прошлого года рост товарооборота составил порядка 30%. Мы приветствуем ускоренное принятие программы по увеличению взаимного товарооборота до двух миллиардов долларов к 2030 году. Поддерживаем предложение по достижению этого показателя до 2028 года, — заявил Эмомали Рахмон.

С его слов, одним из ключевых итогов стало подписание нового пакета документов, направленного на углубление взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, энергетики, металлургии, транспорта, развития технологий и аграрного сектора. Особо отмечена важность соглашений в сфере здравоохранения, туризма и культуры.