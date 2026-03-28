телерадиокомплекс президента РК
    22:10, 27 Март 2026 | GMT +5

    Таджикистан и Узбекистан удвоят товарооборот к 2028 году

    Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном к 2028 году будет доведён до двух миллиардов долларов США. Об этом заявил президент РТ Эмомали Рахмон на пресс-конференции по итогам таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне в Ташкенте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Фото: pexels

    Глава Таджикистана обозначил ключевые направления дальнейшего развития стратегического партнёрства и союзнических отношений с Узбекистаном. Он отметил, что объем товарооборота между двумя странами приближается к 1 млрд долларов и вопросы ускоренного наращивания торгово-экономического сотрудничества остаются ключевым приоритетом.

    — По итогам прошлого года рост товарооборота составил порядка 30%. Мы приветствуем ускоренное принятие программы по увеличению взаимного товарооборота до двух миллиардов долларов к 2030 году. Поддерживаем предложение по достижению этого показателя до 2028 года, — заявил Эмомали Рахмон.

    С его слов, одним из ключевых итогов стало подписание нового пакета документов, направленного на углубление взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, энергетики, металлургии, транспорта, развития технологий и аграрного сектора. Особо отмечена важность соглашений в сфере здравоохранения, туризма и культуры.

    — Сегодня на территории Республики Узбекистан функционирует более 400 предприятий с участием таджикского капитала. Это свидетельствует о высокой деловой активности наших предпринимателей. В то же время, в Таджикистане действует свыше 130 предприятий с участием узбекского капитала. Рассчитываем на дальнейшее расширение участия узбекских деловых кругов в реализации совместных проектов в Таджикистане, — отметил глава Таджикистана.

    Мадибек Джанибеков
