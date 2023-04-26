Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Табунщик осужден на 7 лет лишения свободы за скотокрадство в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
26 Апреля 2023, 08:23
Табунщик осужден на 7 лет лишения свободы за скотокрадство в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На семь лет лишения свободы осужден табунщик из Жаркаинского района Акмолинской области. Суровое наказание связано с тем, что ранее мужчина уже был осужден за кражу скота, передает корреспондент МИА«Казинформ».

Как сообщили в Жаркаинском районном суде Акмолинской области, пасущихся в степи без присмотра 15 лошадей с 12 жеребятами похитил табунщик одного из крестьянских хозяйств (п.2 ч.4 ст.188-1 УК РК). Ущерб потерпевшему был оценен на сумму более 10 млн тенге.

«Приговором суда осужденному назначено 7 лет лишения свободы. При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие ответственность и наказание - такие, как признание вины, явку с повинной и чистосердечное раскаяние, частичное возмещение ущерба потерпевшему, наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей. При этом в суде потерпевший отказался от непогашенной части гражданского иска. Суровое наказание по данному делу связано с тем, что мужчина ранее приговором другого суда от 15 февраля 2023 года за хищение 40 голов лошадей в группе с иными лицами осужден к 7 годам лишения свободы. Поэтому суд по настоящему делу присоединил наказание 6 лет к ранее назначенному сроку в 7 лет путем поглощения», - пояснили в ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Акмолинская область   Борьба с преступностью   Суды   МВД РК   Скотокрадство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана