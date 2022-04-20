Табун лошадей утонул в озере в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Туши утонувших лошадей были найдены в озере Кызыл Сор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

В декабре 2021 года в Ерейментауский отдел полиции обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него пропали 14 лошадей, которые со 2 по 8 декабря находились на вольном выпасе в районе отгонного участка. Сумма ущерба составила 7 млн 500 тысяч тенге. Более трех месяцев сотрудники Ерейментауского РОП проводили оперативно-розыскные мероприятия. Были проверены овраги, пустыри, лесопосадки в районе исчезновения животных, а также автомашины, занимающиеся перевозкой скота, возможные рынки сбыта мяса животных. 12 апреля 2022 года туши утонувших лошадей были найдены в озере Кызыл Сор. Используя резиновую лодку, оперативники и участковые инспекторы собственными силами извлекли туши животных из водоема.

Озеро является наполовину пресным, наполовину соленым, оно не подвергается полному обледенению при низких температурах. Было установлено, что скот погиб в зимний период, провалившись под лед. Уголовное дело по данному факту было прекращено за отсутствием состава преступления.