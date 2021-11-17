Табун лошадей украл карагандинец в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области 46 лошадей у сельчанина украл карагандинец, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию Баянаульского района поступило телефонное сообщение от сельчанина о том, что в период времени с 30 по 31 октября в степи пропали принадлежащие ему 46 лошадей. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа по розыску лошадей, во все территориальные подразделения региона и близлежащих областей были направлены ориентировки - сотрудниками полиции задержан подозреваемый, им оказался 36-летний житель Карагандинской области», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области отметили, что 37 голов лошадей возвращены владельцу, а остальные задержанный успел раздать за свои имел долги.

«Совершению преступления способствовало оставление скота без присмотра в течение длительного времени. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 188-1 части 4 пункта 2 УК Республики Казахстан «Скотокрадство в особо крупном размере», - добавили в ведомстве.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.