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Табун лошадей спасли во время паводка в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
6 Апреля 2022, 09:50
Табун лошадей спасли во время паводка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Табун лошадей спасли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям от паводка в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 апреля спасателям поступило сообщение о том, что на островке поймы вблизи реки Илек между городом Алга и Тамды паслись лошади, которые позже не смогли выбраться самостоятельно из воды. К месту происшествия незамедлительно были направлены 3 спасателя и 1 моторная лодка. По прибытии было установлено, что на реке Илек в 400 метрах от берега остались на воде 30 лошадей», - сообщили в пресс-службе департамента.

В начале животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь. Спасатели накинули веревки на одну из лошадей и вели ее по мелководью до безопасного места. Лошадь звала остальных, таким образом весь табун добрался до суши.

«Использовать сено в качестве приманки не понадобилось», - добавили спасатели.

Напомним, в Актобе продолжаются противопаводковые мероприятия. С начала паводка было подтоплено 113 дачных домов, пострадавших жителей разместили в школах и других учебных заведениях Актобе.

Фото:instagram.com/aktobe_live


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