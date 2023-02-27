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Табун лошадей сбил грузовой поезд в Акмолинской области

27 Февраля 2023, 14:16
Табун лошадей сбил грузовой поезд в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На перегоне станция Кокшетау-Жамантуз машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Стоянка поезда составила 50 минут. На станции Кокшетау установлен 28-летний житель села Игилик, который допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно. Остальные владельцы лошадей, находившихся в табуне, пояснили, что жители села лошадей пасут по очереди.

По факту по ч. 1 ст. 559 КоАП РК наложен административный штраф в размере 5 МРП.

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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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