Табун лошадей сбил грузовой поезд в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На перегоне станция Кокшетау-Жамантуз машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях лошадей. Предотвратить наезд не удалось, в результате чего сбиты 32 лошади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Стоянка поезда составила 50 минут. На станции Кокшетау установлен 28-летний житель села Игилик, который допустил выход домашних животных на железнодорожное полотно. Остальные владельцы лошадей, находившихся в табуне, пояснили, что жители села лошадей пасут по очереди.

По факту по ч. 1 ст. 559 КоАП РК наложен административный штраф в размере 5 МРП.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ