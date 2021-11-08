Табун лошадей разгуливал близ республиканской трассы в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области оштрафован владелец гулявшего без присмотра близ дороги табуна лошадей. Скот пасся близ автотрассы Ленинский-Курчатов около села Басколь Майского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 07:00 на автодороге Ленинский-Курчатов, вблизи села Басколь Майского района, полицейскими был замечен табун лошадей. Они паслись без присмотра табунщика, да к тому же вдоль трассы республиканского значения», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Участковый инспектор полиции села Басколь установил владельца 27 голов лошадей: им оказался 40-летний сельчанин. Лошади были загнаны на штрафную стоянку для бесхозного скота, а в отношении владельца составлен административный протокол, и наложен штраф.

«Полицейским хозяин скота пообещал, что больше не будет выпускать свой скот без сопровождения и не будет оставлять без присмотра», - добавили в ведомстве.

Напомним, в октябре полиция Павлодарской области сообщала, что, благодаря тому, что стражи порядка борются с бесконтрольным выпасом скота и его выходом на дороги, снизилось число аварий на 19%.