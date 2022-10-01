Табун лошадей попал под поезд в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области табун лошадей попал под поезд. Правоохранители ищут владельца животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

29 сентября в 20:26 в линейный отдел полиции на станции Павлодар поступило сообщение, что на перегоне Коржунколь – Уленты Акмолинской области машинист электропоезда «Астана – Павлодар» сбил шесть лошадей.

«Правоохранители принимают меры по установлению хозяина сбитых животных», – сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Владельцу скота грозит наказание за нарушение правил выпаса животных.

































Фото: pavlodarnews.kz