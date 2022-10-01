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    22:27, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Табун лошадей попал под поезд в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области табун лошадей попал под поезд. Правоохранители ищут владельца животных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    29 сентября в 20:26 в линейный отдел полиции на станции Павлодар поступило сообщение, что на перегоне Коржунколь – Уленты Акмолинской области машинист электропоезда «Астана – Павлодар» сбил шесть лошадей.

    «Правоохранители принимают меры по установлению хозяина сбитых животных», – сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

    Владельцу скота грозит наказание за нарушение правил выпаса животных.










    Фото: pavlodarnews.kz

    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Происшествия, ЧС
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