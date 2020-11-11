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Табун лошадей похитил житель ВКО

11 Ноября 2020 08:42
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Табун лошадей похитил житель ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области задержан скотокрад, похитивший 32 головы лошадей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве рассказали, что в управление полиции города Семея с заявлением обратился глава крестьянского хозяйства, который сообщил о пропаже 15 голов лошадей с вольного выпаса. Владелец оценил ущерб в более 3 млн тенге.

Оперативники совместно с участковыми инспекторами прочесали все близлежащие территории, опросили очевидцев, тщательно проверили автомашины, перевозящие домашний скот и места реализации мяса и скотины.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в скотокрадстве. Им оказался 47-летний местный житель, который дал признательные показания. В ходе следствия выяснилось, что скотокрад с конца прошлого года по настоящее время совершил кражу 32 голов лошадей с территории данного крестьянского хозяйства», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется досудебное расследование. Следствием устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениями.
Кроме того, установлена скупщица похищенных лошадей, 52-летняя жительница города. Признательные показания нашли свое подтверждение изъятыми вещественными доказательствами.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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