РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:23, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Табун лошадей похитил сельчанин в Алматинской области

    None
    None
    ТАОДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Табун лошадей похитил сельчанин в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось раскрыть преступление прошлых лет.

    «В апреле 2019 года в дежурную часть Жамбылского РОП с заявлением о краже 57 лошадей на сумму 28,5 млн тенге обращался 57-летний житель. В заявлении потерпевший указал, что табун пропал с пастбища Кызылкайнар Жамбылского района», - говорится в сообщении.

    Полицейские задержали 39-летнего жителя Илийского района. Задержанный, изобличенный свидетельскими показаниями и другими собранными доказательствами, подробно рассказал обстоятельства кражи. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 4 п. 3 УК РК «Кража чужого имущества в особо крупном размере». Сейчас был водворен в ИВС. Изучив дело, следственный судья санкционировал подозреваемому на период досудебного расследования меру пресечения – содержание под стражей.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Алматинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!