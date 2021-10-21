ТАОДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Табун лошадей похитил сельчанин в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось раскрыть преступление прошлых лет.

«В апреле 2019 года в дежурную часть Жамбылского РОП с заявлением о краже 57 лошадей на сумму 28,5 млн тенге обращался 57-летний житель. В заявлении потерпевший указал, что табун пропал с пастбища Кызылкайнар Жамбылского района», - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 39-летнего жителя Илийского района. Задержанный, изобличенный свидетельскими показаниями и другими собранными доказательствами, подробно рассказал обстоятельства кражи. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 4 п. 3 УК РК «Кража чужого имущества в особо крупном размере». Сейчас был водворен в ИВС. Изучив дело, следственный судья санкционировал подозреваемому на период досудебного расследования меру пресечения – содержание под стражей.