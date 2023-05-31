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    Табун лошадей перегнали по центральной улице Каскелена: виновников наказали

    31 Мая 2023, 15:20

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция прокомментировала видео, на котором по одной из улиц Каскелена перегоняют около 200 голов лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в районной полиции.

    «Сотрудники отделения местной полицейской службы Управления полиции Карасайского района установили и привлекли к административной ответственности по статье 408 части 1 КРКоАП (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных), а также статье 505 части 1 КРКоАП (Нарушение правил благоустройства территорий) троих граждан. С нарушителями провели разъяснительную беседу по недопущению впредь подобных фактов», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Видео МВД РК Регионы Животные
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