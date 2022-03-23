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Табун лошадей на 40 млн тенге угнали в Алматинской области

Автор:  
Гульзат Сахова
23 Марта 2022, 22:49
Табун лошадей на 40 млн тенге угнали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Задержана группа скотокрадов, похитившая табун лошадей в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Группа скотокрадов состояла из трех сельчан, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство.

По информации департамента полиции области, подозреваемым пока инкриминируют хищение более 50 лошадей. В качестве потерпевшего в материалах уголовного дела выступает 32-летний бизнесмен из Шымкента, содержавший крестьянское хозяйство близ села Кызылагаш в Аксуском районе.

«Хищение лошадей зарегистрировано в феврале этого года. Табун угнали в два этапа. Вначале похитили 32 лошади, оцененный скотовладельцем в 25 млн тенге. Затем угнали ещё 19 голов, ущерб от которых составил более 14,5 млн тенге»,-рассказали в ведомстве.

В ходе расследования полицейским пока удалось разыскать и возвратить законному владельцу 33 головы из похищенного табуна.

В настоящее время задержанные лица помещены под стражу. Проверка подозреваемых на причастность к другим фактам скотокрадства продолжается силами сотрудников областного управления криминальной полиции.

«Борьба по линии скотокрадства в нашей стране значительно активизирована. Свое внимание к этому вопросу обозначил также и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Наказание за кражи скота ужесточены и выделены в отдельную статью действующего уголовного законодательства», - отметил начальник УКП полковник полиции Асхат Данияр.


Алматинская область   Борьба с преступностью   Криминал   Скотокрадство  
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