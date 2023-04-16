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Табун лошадей едва не погиб в Акмолинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 17:51
Табун лошадей едва не погиб в Акмолинской области Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 100 лошадей спасли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

15 апреля спасателям поступило сообщение о том, что на реке Есиль, в районе с.Бастау паслись лошади, которые находились на заливных лугах в воде и позже не смогли самостоятельно выбраться.

Как выяснилось, в связи с ухудшением погодных условии, а именно из-за снежного бурана пастухи потеряли лошадей.

К месту происшествия совместно с местными исполнительными органами незамедлительно были направлены спасатели и техника.

Спасатели сквозь лёд пробили ход лодкой и проводили лошадей до безопасного места, тем самым спасли от замерзания и утопления около 100 лошадей. В начале животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь, позже начали проходить по пробитому по льду дорожке, таким образом табун добрался до суши.

Акмолинская область   Происшествия   ДЧС  
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