Табун лошадей едва не погиб в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 100 лошадей спасли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

15 апреля спасателям поступило сообщение о том, что на реке Есиль, в районе с.Бастау паслись лошади, которые находились на заливных лугах в воде и позже не смогли самостоятельно выбраться.

Как выяснилось, в связи с ухудшением погодных условии, а именно из-за снежного бурана пастухи потеряли лошадей.

К месту происшествия совместно с местными исполнительными органами незамедлительно были направлены спасатели и техника.

Спасатели сквозь лёд пробили ход лодкой и проводили лошадей до безопасного места, тем самым спасли от замерзания и утопления около 100 лошадей. В начале животные испуганно реагировали на спасателей, прибывших на помощь, позже начали проходить по пробитому по льду дорожке, таким образом табун добрался до суши.