Табун из 78 лошадей пропал в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Табун из 78 лошадей пропал в Акмолинской области и был найден в соседней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, заявление о пропаже 78 лошадей разных мастей и возрастов, принадлежащих жителю села Ермаковки, поступило в Зерендинский районный отдел полиции около полуночи 13 ноября.

«Сообщение от потерпевшего было зарегистрировано, а учитывая особо крупный ущерб, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РК (кража, совершенная в особо крупном размере). Для раскрытия преступления и поиска пропавших лошадей полицейскими были приняты незамедлительные меры, созданы 5 специальных поисковых групп из числа сотрудников криминальной полиции и подразделений местной полицейской службы. Несмотря на сложные погодные условия, стражи порядка всю ночь осуществляли поисковые мероприятия не только в Зеренднинском, но и в соседних районах области. На автодорогах были выставлены дополнительные блокпосты, сотрудниками батальона патрульной полиции проводился досмотр автомашин, занимающихся перевозкой скота и мясопродуктов», - рассказали в ведомстве.

Уже около 10 часов утра 14 ноября 2019 года все пропавшие лошади были найдены на территории Северо-Казахстанской области в районе сел Альжанки и Зари и возвращены владельцу. В настоящее время уголовное расследование по краже прекращено за ее отсутствием.

Как добавили в полиции, владелец табуна выразил благодарность стражам порядка Зерендинского района.