Табачная индустрия вводит людей в заблуждение – представители ВОЗ о нагреваемом табаке

Государству нужно сопротивляться попыткам табачных компаний нормализировать курение. Об этом говорили на брифинге в СЦК представители Всемирной организации здравоохранения и Минздрава РК.

Руководитель Секретариата Рамочной конвенции по борьбе против табака ВОЗ Адриана Бланко отметила, что табачная индустрия вводит людей и правительства стран в заблуждение, продвигая новые виды табачной продукции, требуя особых подходов к ее регулированию. Эти продукты популяризируются среди нового поколения казахстанцев, в том числе среди детей.

Спикер акцентировала внимание на необходимости отслеживания всех видов лоббирования коммерческих интересов табачной индустрии и стремления табачной промышленности влиять на решения по ставкам акцизов и терминологии, которая будет способствовать социальной нормализации курения. Руководитель Секретариата подчеркнула, что такие попытки нужно пресекать.

«В этой связи правительства стран ни в коем случае не должны поддаваться предложенным табачниками условиям, которые следуют коммерческим интересам отрасли и дискредитируют многолетнюю политику страны по борьбе против табака. Все страны должны проводить адекватную акцизную политику, приравнивая акцизные сборы изделий с нагреваемым табаком к обычным сигаретам, где доля государства в пачке сигарет должна составлять не менее 70%», - считает представитель ВОЗ.

В качестве примера поштучного взимания акцизов с нагреваемого табака, привели опыт Кыргызстана. Там эту норму ввели в 2021 году. В этом году они взимают 9 032 тенге на тысячу сигарет, в следующем ставка вырастет до 10480, а к 24 году достигнет 12 тыс. тенге. Это хороший источник дохода для государства и Казахстан может перенять опыт поштучного акциза при полном приравнивании к обычным сигаретам, что принесет около 80 млрд тенге годового дохода.

«3-5% детей используют эту продукцию. Поэтому нам необходимо задействовать общественность и объяснять, что эта продукция вредна. Она привлекательна для детей, потому что она пахнет вкусно и нужно повышать осведомленность людей, что это не игрушка. То, что содержится в этой продукции – это яд и отравляет организм ребенка. Даже взрослые, которые хотят бросить курить, должны знать, что использование новой продукции не поможет им бросить курить. Если хотите бросить курить, то лучше не курите совсем, так как нагреваемый табак тоже вызывает привыкание», - рассказал глава отдела Инициативы по освобождению от табачной зависимости (TFI) ВОЗ «Без табака» Винейак Мохан Прасад.

Он отметил, что использование изделия с нагреваемым табаком увеличивает подверженность воздействию ряда химических веществ, обладающих значительной токсичностью.

При этом, по словам эксперта, заявление производителей о том, что у курильщиков, переходящих на использование изделия с нагреваемым табаком, уменьшается риск хронической обструктивной болезни легких, не подтверждается даже их собственными данными.

«В отношении новых видов табачной продукции хотелось бы добавить, что изделия с нагреваемым табаком запрещены в 30 из 195 государств-членов ВОЗ, а 65 государств уже ввели какие-либо меры регулирования. В настоящее время отсутствуют достоверные фактические данные, позволяющие сделать вывод, что изделия с нагреваемым табаком менее опасны, чем обычные сигареты», - отметил он.

Эксперт также считает, что помимо самих табачных изделий, нужно облагать налогом и девайсы, которые позволяют их нагревать.

«Имеет место распространенность заблуждения потребителей о том, что новые изделия из нагреваемого табака представляют меньшую угрозу для здоровья. Мы считаем целесообразным соблюдать требования Национального законодательства и Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака в отношении всех видов табачных изделий, в том числе для изделий с нагреваемым табаком», - сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.