Сырымский район ЗКО закрыт на карантин

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Сырымском районе Западно-Казахстанской области объявлен карантин с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инфицирован медицинский работник районной больницы. В круг контактных лиц вошли еще два человека, у которых позже также выявили инфекцию. Поэтому, по информации руководителя Сырымского районного управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Ляззат Мукановой, было принято постановление о введении карантинного режима в районе.

В районном центре в селе Жымпиты в двух местах были установлены блокпосты. Запрещены въезд и выезд транспорта в Сырымский район, аулы и населенные пункты, за исключением доставляющего продовольственные товары, лекарственные и медицинские средства, другие виды товаров и услуг, необходимых для проживания населения, обеспечения бесперебойной работы промышленных, сельскохозяйственных предприятий. На экстренные выезды нужно будет получить разрешение районного оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Продовольственные магазины, банки, почтовые учреждения продолжат свою работу в рабочем режиме, со строгим соблюдением всех карантинных требований.

Кроме этого, был объявлен карантин в центральной районной больнице, где был выявлен очаг заболевания. По словам главного врача райбольницы Розы Тахамбетовой, все 53 медицинских работника, контактировавших с больным сотрудником, обследованы на инфекцию и находятся сейчас на изоляции дома. В связи с карантином районная поликлиника временно переведена в здание социального центра села Уленты. Прием узких специалистов проводится в этом здании.

Как известно, коронавирусная инфекция в регионе зафиксирована в 86 очагах. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 11 случаев болезни.

Автор: Аида Галиева