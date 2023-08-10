Сырым Шарипханов проверил ход строительства селезадерживающих плотин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В первый день рабочего визита в г. Алматы министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов ознакомился с ходом строительства селезащитных сооружений на реке Коргас и в бассейне реки Улкен Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

О технических характеристиках плотины «Чукурбулак» известно следующее: емкость селехранилища - 10 млн. м3, высота плотины - 50,70 м, длина плотины - 534 м.

Специалисты доложили министру, что на сегодняшний день готовность объекта со стороны РК составляет 80%.

Ознакомившись с ходом строительства Сырым Шарипханов дал поручение ответственным структурам по ускорению темпов строительства плотины Чукурбулак, обеспечив качественное исполнение работ.

Проект является международным, в связи с тем, что защитные сооружения будут обеспечивать безопасность не только населенных пунктов, но и объектов инфраструктуры (мосты, автодороги, линии электропередач, газопроводы и нефтепроводы, железная дорога и т.д.), расположенных по берегам реки Коргас как в Казахстане, так и в Китае.

В казахстанской части в верховьях трансграничной реки Коргас расположено 40 моренных озер, а в китайской части около 20 озер. Река Коргас относится к первой категории селевой опасности, и основная площадь её водосбора расположена в 9 бальной сейсмической зоне.

Строительство селезадерживающей плотины «Чукурбулак» осуществляется в рамках реализации поручения Главы государства и соглашения между правительствами Казахстана и Китая о сотрудничестве в строительстве совместной селезадерживающей плотины на реке Хоргос.

На личном контроле министра также ход строительства важного для Алматы объекта - селезадерживающей плотины «Аюсай» в бассейне реки Улкен Алматы. Руководитель ГУ «Казселезащита» Кайрат Бекенов проинформировал министра о том, что работы находятся на завершающем этапе.

Строительство плотины «Аюсай» позволит минимизировать угрозу от селевых потоков и обеспечит надежную защиту населения и объектов Бостандыкского, Алмалинского районов города Алматы. Высота селезадерживающей плотины Аюсай по проекту составляет более 41 м, объем селехранилища - 2,3 млн.м3.

Стоит отметить, что бассейны рек Улкен Алматы и Аксай относятся к первой категории селевой опасности. Только в бассейне р.Улкен Алматы расположено 89 ледников, 20 моренно-ледниковых озер и Большое алматинское озеро (БАО).

Защищаемая территория (в долине реки Улкен Алматы) является частью национального природного парка, где расположены объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорога г.Алматы – БАО», а также построены и функционируют многочисленные зоны отдыха, кафе и рестораны.