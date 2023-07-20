СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Выступая на встрече с населением области Абай, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов озвучил дальнейшие перспективы МЧС. В первую очередь, это материально-техническое укрепление подразделений Министерства до 95%, а также природоохранных и лесных учреждений до 100%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По области осуществляют защиту 23 подразделения Министерства, на вооружении которых имеются порядка 195 единиц техники основного, специального, вспомогательного назначения. В настоящее время оснащенность техникой составляет 89,2%, потребность – 18%.
«В рамках развития города Семей до 2025 года предусмотрено строительство пожарного депо, дооснащение системы оповещения за счет местного бюджета»,- проинформировал Сырым Шарипханов.
Также он остановился на вопросах улучшения социального пакета сотрудникам гражданской защиты, жилищных, льготных и подъемных выплатах, надбавках и доплатах, суточных пайках при осуществлении дежурства, а также кадрового ресурса и повышении уровня их профессионализма.