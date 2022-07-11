11 Июля 2022 16:01

Сырая рыба стала причиной заболевания 13 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 13 случаев заражения описторхозом. Заболевание выявили у взрослого населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, заражение описторхозом происходит при употреблении в пищу сырой, талой, мороженой, недостаточно прожаренной и слабо просоленной, вяленой рыбы, в которой присутствуют личинки гельминтов описторхоза.

Личинками описторхоза поражаются только рыбы семейства карповых: язь, елец, чебак, плотва европейская, вобла, линь, красноперка, сазан, лещ, карп и карась. В одной рыбе может быть до 7 тыс. личинок. Заметны они лишь под микроскопом, поэтому зараженная рыба внешне ничем не отличается от здоровой.

«Описторхоз характеризуется длительным течением, протекает с частыми обострениями. Носителем паразита может быть и человек, и домашние животные: кошки, собаки. При описторхозе поражаются желчный пузырь, протоки поджелудочной железы, желчные протоки печени», - проинформировала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Бекумова.

Чтобы избежать заражения необходимо варить рыбу не менее 15-20 минут с момента закипания, жарить лучше под крышкой и порезанную на небольшие кусочки, рыбный пирог следует запекать не менее 40 минут в духовке. Желательно отказаться от употребления малосоленой рыбы и строганины. При разделке рыбы и резке продуктов, употребляемых без обработки, нужно использовать разные разделочные доски.

Ни в коем случае нельзя скармливать сырую рыбу или ее внутренности домашним животным. В противном случае повышается риск их инфицирования и животные могут стать источником распространения описторхоза.

Не рекомендуется покупать рыбу в местах стихийной торговли.

В департаменте добавили, что заражение описторхозом находится на таком же уровне, что и в прошлом году.