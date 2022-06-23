23 Июня 2022 09:53

Сырьевой сектор останется значимым направлением притока инвестиций – Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков подчеркнул важность сектора услуг в проекте концепции инвестиционной политики РК до 2026 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вторым по значимости драйвером выступает сектор услуг. Фокус будет сконцентрирован на развитии необходимой инфраструктуры для эффективной интеграции в региональной и глобальной цепочке поставок, а также на трансферте технологий и развитии профессиональных компетенций для реализации стратегически важных инвестиционных проектов. Участие государства будет преобладать в проектах социальной сферы, стратегически важных для стабильности жизнедеятельности общества», - сказал Тимур Жаксылыков на заседании Правительства.

По его словам, в связи с большой долей в экономике страны, сырьевой сектор также останется значимым направлением притока инвестиций, а также ресурсной базой для развития обрабатывающей промышленности.

«Здесь акценты будут направлены на создание общесистемных условий для развития базовых отраслей, в том числе развитие новых переделов, модернизацию основных средств, трансферт технологий, улучшение эффективности и экологичности. Государственная поддержка в данном направлении будет предусмотрена только на горизонтальные меры. Это подведение инженерной инфраструктуры, право недропользования, государственные гарантии», - заключил Тимур Жаксылыков.