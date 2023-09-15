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    09:49, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сыну президента США Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы

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    Кадр из видео CNN
    Сыну президента Джо Байдена, Хантеру, предъявили обвинения по трем эпизодам за подачу ложных сведений при покупке огнестрельного оружия, которое он приобрел в 2018 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Впервые в истории США Министерство юстиции предъявило обвинение отпрыску действующего президента.

    Обвинения были предъявлены после того, как первоначальная сделка Хантера Байдена с правосудием о признании вины сорвалась в июле. Выдвинутые обвинения могут привести к серьезному судебному разбирательству в разгар предвыборной компании Джо Байдена на переизбрание президентом США в 2024 году.

    Проблемы Хантера Байдена с законом связаны с огнестрельным оружием, которое он приобрел в октябре 2018 года. Покупая револьвер в оружейном магазине штата Делавэр, он солгал в федеральной форме, заявив, что не употребляет и не страдает зависимостью от каких-либо запрещенных наркотиков. Хотя, на самом деле, на момент покупки он боролся с зависимостью от кокаина.

    Дача ложных сведений при заполнений форм на приобретение или владение огнестрельным оружием является федеральным преступлением. В случае признания его виновным Хантер Байден может получить наказание до 25 лет тюремного заключения.

    Между тем, ранее Палата представителей США объявила о начале расследования, которое может запустить процесс импичмента президента Байдена в связи с бизнес деятельностью его сына.

    CNN отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп, которому самому четыре раза предъявляли обвинения, откликнулся на новость о Хантере Байдене, назвав их «печальной ситуацией».

    «Это печальная ситуация, я имею в виду, что никто не должен подобному радоваться», — заявил Трамп NBC News.


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