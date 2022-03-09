Сына рудничанки нашли через 20 лет в России

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жительница Костаная искала сына через программу «Жди меня». В ходе операции «Розыск» костанайские полицейские разыскали рудничанина, который пропал 20 лет назад. Об этом на брифинге рассказал старший инспектор управления миграционной службы ДП области Чингиз Курмангалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Операция «Розыск» проходила на территории области с 3 по 5 марта. В регионе работали 50 мобильных групп.

«50-летний мужчина установлен рудненскими полицейскими совместно с российскими коллегами в городе Красноярске. Мать без вести пропавшего рассказала, что в 1991 году уехал на учебу в Красноярский край. Более 20 лет сын не выходил на связь, в последний раз он приезжал в гости в 2002 году. Женщина также обращалась с просьбой о поиске сына на передачу «Жди меня» российского телеканала»,- прокомментировали в полиции.

В полиции отмечают, что в результате совместных действий полицейскими двух стран восстановлены родственные связи. Жительница города Рудного поблагодарила сотрудников миграционной службы УП города Рудного за профессионализм и помощь в розыске сына.

Всего за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» в области установлено 76 разыскиваемых лиц, в том числе 56 разыскиваемых лиц прошлых лет и 20 жителей области, которые пропали в этом году. Среди них 31 должник, 40 неплательщиков алиментов и 5 лиц, утративших связь с родственниками.

Так, в Костанае и Рудном патрульными полицейскими по ориентировкам установлены 41-летняя женщина и 31-летний мужчина. Жители области несколько лет уклонялись от уплаты алиментов.