РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:11, 10 Август 2023 | GMT +6

    Сын прокурора? Инцидент в цветочном магазине Шымкента прокомментировали в госоргане

    None
    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инцидент в цветочном магазине Romantic прокомментировали в прокуратуре Шымкента, передает МИА «Казинформ».

    8 августа в социальных сетях и отдельных СМИ информировалось об угрозе физической расправой работникам цветочного магазина Romantic в городе Шымкенте лицом, якобы являющимся сыном сотрудника прокуратуры.

    «Этот человек какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит», - заявили в прокуратуре города Шымкента.


    Теги:
    Генпрокуратура Шымкент Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!