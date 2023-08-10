Сын прокурора? Инцидент в цветочном магазине Шымкента прокомментировали в госоргане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инцидент в цветочном магазине Romantic прокомментировали в прокуратуре Шымкента, передает МИА «Казинформ».

8 августа в социальных сетях и отдельных СМИ информировалось об угрозе физической расправой работникам цветочного магазина Romantic в городе Шымкенте лицом, якобы являющимся сыном сотрудника прокуратуры.

«Этот человек какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит», - заявили в прокуратуре города Шымкента.