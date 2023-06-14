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    10:51, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Сын первого президента Узбекистана подал иск о наследстве

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    Фото: Алишер Таксанов
    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сын первого президента Узбекистана Пётр Каримов подал иск о наследстве к его вдове Татьяне Каримовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о запланированном на 26 июня заседании размещена на сайте Верховного суда в разделе расписаний судебных заседаний.

    Яккасарайский межрайонный суд по гражданским делам Ташкента рассмотрит иск Петра Исламовича Каримова против вдовы первого президента Узбекистана Татьяны Акбаровны Каримовой.

    Согласно информации в расписании, дело, которое будет рассматриваться, касается «споров, вытекающих из права наследования».

    Отметим, Пётр Каримов является сыном Ислама Каримова от его первого брака с Натальей Кучмой. По информации СМИ, он в настоящее время проживает в Московской области России.


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