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    20:12, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Сын-наркоман оформил кредит на мать в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, горожанка обратилась с заявлением об оформлении на нее кредита в размере 60 тысяч тенге. Оказалось, что заем, без ведома матери, взял проживающий с ней сын. 31-летний наркозависимый мужчина и прежде имел проблемы с законом, был судим за имущественное преступление. Он был единственным, кто имел доступ к телефону матери, знал пин-код её банковской карты, с которой был обналичен кредит. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его причастность к преступлению установили. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

    «Убедительно просим защищать телефоны паролями, никому не доверять пин-коды, самостоятельно распоряжаться своими банковскими картами. Доступность конфиденциальных сведений может стать провоцирующим фактором совершения преступления, даже если речь идёт о близких людях», - сказал начальник отдела криминальной полиции города Дархан Зияфиддин.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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