Сын-наркоман оформил кредит на мать в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, горожанка обратилась с заявлением об оформлении на нее кредита в размере 60 тысяч тенге. Оказалось, что заем, без ведома матери, взял проживающий с ней сын. 31-летний наркозависимый мужчина и прежде имел проблемы с законом, был судим за имущественное преступление. Он был единственным, кто имел доступ к телефону матери, знал пин-код её банковской карты, с которой был обналичен кредит. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его причастность к преступлению установили. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество».

«Убедительно просим защищать телефоны паролями, никому не доверять пин-коды, самостоятельно распоряжаться своими банковскими картами. Доступность конфиденциальных сведений может стать провоцирующим фактором совершения преступления, даже если речь идёт о близких людях», - сказал начальник отдела криминальной полиции города Дархан Зияфиддин.