Сын короля шокировал Таиланд неожиданным возвращением через 27 лет

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Второй старший сын короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна неожиданно посетил страну. Это его первый визит в королевство почти за 30 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

42-летний Вачараесорн, который живет и работает в Соединенных Штатах, во вторник посетил детский сад для детей из малообеспеченных семей в Бангкоке.

«Я рад вернуться в Таиланд, меня тепло встретили. Я отсутствовал долгое время, 27 лет», — заявил журналистам в Фонде по уходу за детьми из трущоб Вачараесорн.

Вачараесорн — второй из четырех сыновей 71-летнего короля Вачиралонгкорна и его второй жены Ювадхиды Полпрасет, на которой он женился в 1994 году и позже развелся.

После развода Вачараесорн, его мать, братья и сестры утратили королевские титулы, как эмигранты.

Королевский дворец не публиковал никакой официальной информации или публичных комментариев по поводу визита Вачараесорна в Таиланд.

Странно то, что приезд Вачараесорна на родину совпал с трудными временами для королевской семьи после того, как старший ребенок короля, 44-летняя принцесса Баджракитиябха, была госпитализирована в бессознательном состоянии в декабре из-за проблемы с сердцем.

CNN отмечает, что у короля Таиланда нет явного наследника. Вачиралонгкорн, родившийся в 1952 году, взошел на престол в 2016 году после смерти своего отца, короля Пхумипона Адульядета, правившего страной 70 лет.

Король был женат четыре раза и у него семеро детей - две дочери и пятеро сыновей — только один из которых официально признан принцем. Именно поэтому визит второго старшего сына так удивил многих в Таиланде.