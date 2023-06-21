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Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Июня 2023, 08:58
Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия Фото: AP Photo / Andrew Harnik

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден достиг соглашения с Минюстом о признании вины по трем федеральным обвинениям, связанными с налогами и огнестрельным оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Голос Америки».

Согласно заявлению суда, 53-летний сын президента, который долгое время страдал от пристрастия к крэк-кокаину и был в центре внимания расследований его зарубежных деловых операций, признает себя виновным в двух правонарушениях, связанных с неуплатой налогов в срок за 2017 и 2018 годы, и соглашается на условное освобождение.

В судебном документе говорится, что Министерство юстиции предъявит Хантеру Байдену обвинения, но согласится не преследовать его в связи с покупкой им легкого огнестрельного оружия в 2018 году. Тогда Хантер Байден употреблял наркотики, хотя в документе о покупке оружия он утверждал обратное. По условиям сделки он должен не употреблять наркотические вещества в течение двух лет и согласиться никогда больше не владеть огнестрельным оружием.

Соглашение заключалось в течение нескольких месяцев между адвокатами Хантера Байдена и Дэвидом Вайсом, главным прокурором США в восточном штате Делавэр.

Соглашение еще должно быть утверждено федеральным судьей. Ожидается, что Хантер Байден вскоре предстанет перед федеральным судом в штате Делавэр, где формально живет семья Байденов, и признает свою вину по делу о налоговых правонарушениях. Если в последнюю минуту не возникнет никаких осложнений, он вряд ли будет приговорен к тюремному заключению.


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