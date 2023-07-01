Сын до смерти избил отца в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 38-летний мужчина до смерти избил своего 64-летнего отца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел в Индерском районе.

В ходе ссоры 38-летний сын нанес побои своему 64-летнему отцу, от которых пожилой мужчина скончался.

«По этому факту в настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК. Предусматривающей наказание за умышленного причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Подозреваемый арестован и помещен под стражу», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.