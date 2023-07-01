РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:51, 30 Июнь 2023 | GMT +6

    Сын до смерти избил отца в Атырауской области

    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 38-летний мужчина до смерти избил своего 64-летнего отца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел в Индерском районе.

    В ходе ссоры 38-летний сын нанес побои своему 64-летнему отцу, от которых пожилой мужчина скончался.

    «По этому факту в настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК. Предусматривающей наказание за умышленного причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Подозреваемый арестован и помещен под стражу», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.


    Теги:
    Общество Атырауская область МВД РК Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!